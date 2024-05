Tre punkter om Eurovision

Finns det något annat populärkulturellt evenemang som speglar den självgoda västerländska liberala världsordningen lika mycket som Eurovision? Nej, jag tror fan inte det. Här är några tankar som trillade ner i mig dagen efter spektaklet.

1. Spirit of solidarity

På Eurovisions hemsida står det att tävlingen anordnas i en ”spirit of solidarity”. Men solidaritetsuppvisningar för ett folk som lider under ett av deltagarländernas ok går inte an.

2. ”Gentlemen, you can't fight in here, this is the war room”

Den favorittippade nederländaren Joost Klein blev diskad i sista stund för att ha viftat med näven (eller vad han nu gjorde) mot en kamerakvinna. EBU ingrep och kastade ut honom ur tävlingen. Det var väl en himla tur att de gjorde så. Farliga våldsverkare ska inte få delta i Eurovision…

Israeliska sångerskan Eden Golan, som framförde ett bidrag om hur synd det är om israelerna som inte ens kan få förtrycka ett annat folk i fred, fick förstås delta. Hon är ju harmlös.

– När jag återvänder från Eurovision ska jag göra värnplikt, sade hon stolt till den israeliska tidningen Israel Hayom. Eller: ”Jag ska bara kvittra lite på scen, ska jag iväg och mörda barn”.

3. Douze points Israël?!

Israel fick högsta poäng av Sverige. Sjukt. Men jag har mina misstankar om vad som ligger bakom tolvan.

ag tänkte på en grej som en vän till mig berättade. Hon utbildar sig till lokförare och gör just nu sin praktik med en riktigt reaktionär skitstövel till handledare. Handledaren beklagade sig över att han skulle jobba under Eurovisionfinalen. Annars hade han suttit och

attackringt in poäng för Israel hela kvällen. Av ren princip.

ite så tänker jag mig att ganska många reaktionära surpittar och sionister gjorde i Sverige i lördags. De brukar göra så – de är för fega för att höja rösten öppet, så de sitter och spyr rassegalla anonymt på Flasback om nätterna eller uppdaterar webbläsaren om och om igen så att de kan klicka i ”Israel” en gång till på Aftonbladets Eurovision-barometer. De betraktar det som politiskt basarbete.

Och i lördags gick de man ur huse för att rösta på Eden Golan.

Nu är skiten över för i år (tack gode gud). Nästa Eurovision äger rum i Schweiz. Den ”neutrala” nationen.

Men ingen kan längre säga att tävlingen är opolitisk. Inte så länge Israel får vara med.