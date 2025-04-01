Rekordmånga skriver under för Ebba Buschs avgång

Namninsamlingen som kräver vice statsminister Ebba Buschs (KD) avgång har samlat över 100.000 underskrifter på knappt två veckor. Detta gör den till en av de snabbast växande namninsamlingarna i Sverige i modern tid – trots att den knappt fått någon uppmärksamhet i media.

– Att få ihop 100.000 underskrifter utan medial uppmärksamhet och endast via sociala medier på tolv dagar visar på en samlad röst. Vi accepterar inte att våra makthavare legitimerar ett folkmord, säger Nattalie Ström Bunpuckdee till Proletären.

Palestinaaktivisten och influencern Nattalie Ström Bunpuckdee startade insamlingen tidigare i augusti. Foto: Privat / Skärmdump: Mittskifte

Nattalie Ström Bunpuckdee startade insamlingen efter Ebba Buschs redan nu ökända Israelutspel, där KD-ledaren sade att Israel, med sitt skoningslösa mördande i Gaza, ”gör hela världen en tjänst i att försöka oskadliggöra Hamas”. Nattalie Ström Bunpuckdee menade att Buschs utspel var ett direkt medgivande till det pågående folkmordet.

Buschs uttalande har fått stor spridning i Israeliska högerkretsar, där hon tackas för sitt stöd. Det har bland annat delats i sociala medier av rådgivare till Benjamin Netanyahu – och av hans son.

Proletären nr 34, 2025. När tidningen skickades till tryck den 19 augusti hade omkring 87.000 skrivit under namninsamlingen.



Natalie Ström Bunpuckdee planerar att överlämna alla underskrifter fysiskt vid riksdagens öppnande den 9 september. Om underskrifterna fortsätter att rassla in i samma takt kan det mycket väl bli en hög med 150.000-200.000 namn som lämnas in till vice statsministern.

– Jag är säker på att namninsamlingen bara är början på en större mobilisering. Alla gränser har passerats. Vi kan inte längre lita på att Sveriges regering är rättssäker, säger Nattalie Ström Bunpuckdee.