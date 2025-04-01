Lås upp hela webbplatsen
Orientering

Orienteringsstjärna hittar rätt i Palestinafrågan

Helena Bergman är läkare och en varm vän till det palestinska folket. Och den stora överraskningen i den trupp som ska tävla i orienteringens sprint-EM i Belgien i helgen.
Palestinavännen Helena Bergman ska tävla i orienteringens sprint-EM i helgen. Fotograf: Nationellt Upprop / Svensk Orientering
Publicerad 21 augusti 2025 kl 11.13
Helena Bergman gör comeback i landslaget efter sju år utanför det. Helena Bergman är utbildad läkare, hon kombinerade utbildningen med det aktiva tävlandet. På meritlistan har hon fyra VM-guld och fem silver i sprintdistanserna, liksom tre EM-guld.  På meritlistan har hon också aktiviteten för det palestinska folkets kamp mot den israeliska ockupationsmakten. När det första…

