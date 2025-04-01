Lås upp hela webbplatsen
Orientering
Orienteringsstjärna hittar rätt i Palestinafrågan
Helena Bergman är läkare och en varm vän till det palestinska folket. Och den stora överraskningen i den trupp som ska tävla i orienteringens sprint-EM i Belgien i helgen.
Palestinavännen Helena Bergman ska tävla i orienteringens sprint-EM i helgen. Fotograf: Nationellt Upprop / Svensk Orientering
Publicerad 21 augusti 2025 kl 11.13
Helena Bergman gör comeback i landslaget efter sju år utanför det. Helena Bergman är utbildad läkare, hon kombinerade utbildningen med det aktiva tävlandet. På meritlistan har hon fyra VM-guld och fem silver i sprintdistanserna, liksom tre EM-guld. På meritlistan har hon också aktiviteten för det palestinska folkets kamp mot den israeliska ockupationsmakten. När det första…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Över 60.000 vill avsätta Ebba Busch efter Israelutspel
- Mollies mamma: ”Jag vill att allt ska komma fram och att makthavarna ska stå till svars”
- Bojkotta Israel – här är produkterna du ska undvika
- Dubbelmoralen skiner igenom när EU:s ledare försöker stoppa fred i Ukraina
- Militärgrön omställning – ska Northvoltfabriken producera vapen åt Israel?