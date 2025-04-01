Lås upp hela webbplatsen
Kommentar
SR:s korrespondent tycker att Natoländer borde invadera Ryssland
”Ett litet enkelt förslag.” Så sammanfattar SR:s Rysslandskorre Maria Persson Löfgren i direktsändning sin idé att Natoländerna Polen och Litauen invaderar den ryska exklaven Kaliningrad.
Kanske borde Polen och Litauen ockupera Kaliningrad? Bara ett litet förslag från SR-korren Maria Persson Löfgren. Fotograf: Sveriges Radio/Montage: Proletären
Publicerad 21 augusti 2025 kl 17.36
Det saknas knappast magstarka exempel på den uppskruvade statliga propagandan runt kriget i Ukraina. Men frågan är om inte Maria Persson Löfgrens lilla ”förslag” i onsdagens Studio Ett tar priset ändå. Åtminstone som veckans värsting. Det började stillsamt. SR:s mångåriga Rysslandskorre Maria Persson Löfgren var i studion tillsammans med Jakob Hedenskog, från samma Centrum för…
