Tusentals kvinnor demonstrerar i Caracas – kräver att Maduro friges

Sedan USA förra lördagen kidnappade Venezuelas president Nicolás Maduro samt nationalförsamlingsledamoten tillika Maduros fru Cilia Flores har gatorna i Caracas fyllts av demonstranter i protest mot USA:s attack.

I tisdags demonstrerade tusentals kvinnor till stöd för Venezuelas nuvarande regering och lovade samtidigt att fortsätta sina protester ända tills dess att landets ledare återvänder.

– Vi kvinnor är här för att kräva frigivningen av både Cilia Flores och Nicolás Maduro – som är vår president och vår ”första dam”, vår främste kämpe och vår kvinnliga ledare. Detta har hon varit ända sedan hon var med och befriade Chávez år 1994, och vi har följt henne sedan dess, påpekade en kvinna i demonstrationståget i ett inslag i indiska The Financial Express.

Cilia Flores har under lång tid haft en stark ställning bland Venezuelas kvinnor, särskilt inom arbetarklassen. Redan 1994 deltog hon i det advokatteam som hjälpte till att frige landets framtida president Hugo Chávez, efter att han fängslats av den dåvarande regimen – en händelse som fortfarande lyfts fram av Flores anhängare.

Hon har dessutom aktivt avsagt sig titeln ”första dam” som presidentens fru och i stället antagit den mer revolutionära beteckningen ”republikens förste kämpe”.

– Kvinnor befinner sig i en permanent kamp. Och nu, när vårt hemland kräver det, kommer vi aldrig att backa från våra krav som revolutionärer och kämpar. Just nu är vårt land belägrat – ett land av kämpande afro-venezuelanska kvinnor, sa en annan kvinna i demonstrationen.

Flera kvinnor i demonstrationen höll upp skyltar med ett citat från Nicolás Maduro som yttrades under den förberedande rättegången i New York, där Venezuelas statschef samt Cilia Flores nu åtalas för bland annat ”narkotikaterrorism”.

– Jag är Venezuelas president och ser mig själv som en krigsfånge. De tillfångatog mig i mitt hem i Caracas, sa Nicolás Maduro under den förberedande rättegången i New York.

Nicolás Maduro och Cilia Flores under ett besök i Azerbajdzjan 2019. Foto: Azerbajdzjans president/Wikipedia

Ytterligare åtal som åklagaren i New York har väckt mot både Cilia Flores och Nicolás Maduro gäller bland annat förberedelse till narkotikaterrorism, förberedelse till import av kokain samt innehav av maskingevär och destruktiva vapen.

USA hävdar även att Cilia Flores ska ha tagit emot ”flera hundratusen” i mutor för att arrangera ett möte mellan ”en storskalig knarksmugglare” och Venezuelas chef för den nationella antidrogmyndigheten, Néstor Reverol.

Både Cilia Flores och Nicolás Maduro nekar till samtliga anklagelser som USA riktar mot dem, och kidnappningen av de två politikerna har kritiserats av folkrättsexperter världen över.

Här i Sverige har bland andra Pål Wrange, professor i folkrätt vid Stockholms universitet, kallat USA:s attack för ”ett solklart brott mot folkrätten”. Ett annat exempel är Mark Klamberg, också professor i folkrätt vid Stockholms universitet.

– Narkotika ska behandlas med traditionell lagföring, sa Mark Klamberg i en intervju med SVT.

– Använder man militär makt är det också en överträdelse av våldsförbudet. Det gäller även auktoritära stater där vi kan ogilla styret, men folkrätten begränsar andra staters agerande, påpekade Mark Klamberg.

Även förra helgen, kort efter kidnappningen, hölls stora demonstrationer i Caracas till stöd för den kidnappade presidenten.