Tyskland godkänner vapenexport till Israel för 800 miljoner euro

Trots det pågående folkmordet i Palestina fortsätter Tyskland att öka sin vapenexport till Israel. Under första halvan av året godkände Tyskland vapenförsäljningar till ett värde av nästan 800 miljoner euro, rapporterar tyska Der Spiegel utifrån siffror från en parlamentarisk utredning. – Israel är den enda demokratin i hela Mellanöstern. Det är ett land vars existens hotas…