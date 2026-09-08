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Folkmord
Tyskland godkänner vapenexport till Israel för 800 miljoner euro
Mellan januari och juni 2026 godkände Tyskland vapenexporter till Israel till ett värde av nästan nio miljarder kronor, en fyrfaldig ökning på sex månader jämfört med hela 2025.
Tysklands förbundskansler Friedrich Merz träffar Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i Jerusalem i december 2025. Fotograf: Facebook/Amos Ben Gershom/Government Press Office
Publicerad 8 september 2026 kl 09.54
Trots det pågående folkmordet i Palestina fortsätter Tyskland att öka sin vapenexport till Israel. Under första halvan av året godkände Tyskland vapenförsäljningar till ett värde av nästan 800 miljoner euro, rapporterar tyska Der Spiegel utifrån siffror från en parlamentarisk utredning. – Israel är den enda demokratin i hela Mellanöstern. Det är ett land vars existens hotas…
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