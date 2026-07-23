Tyskland vill kriminalisera förnekandet av Israels existens

Det tyska förbundsrådet, Bundesrat, lade här om veckan fram ett lagförslag som förbjuder ifrågasättandet av Israels existensrätt, straffbart med antingen böter eller upp till fem års fängelse. I Tyskland är det sedan tidigare ett krav att formellt tillkännage Israels ”rätt att existera” för att få medborgarskap. Det är inte ett krav att tillkännage Tysklands rätt…