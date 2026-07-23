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Repression
Tyskland vill kriminalisera förnekandet av Israels existens
Ett nytt lagförslag kan leda till fem års fängelsestraff för den som ifrågasätter Israels rätt att existera – samtidigt som Tyskland vägrar erkänna Palestina som stat och går hårt an mot den rörelse som protesterar mot Israels folkmord på palestinier.
Den 7 oktober 2025 projicerades Israels flagga på Brandenburger Tor i Berlin, samtidigt som den israeliska apartheidstaten etniskt rensar palestinier. Fotograf: Tim Rademacher
Publicerad 23 juli 2026 kl 13.52
Det tyska förbundsrådet, Bundesrat, lade här om veckan fram ett lagförslag som förbjuder ifrågasättandet av Israels existensrätt, straffbart med antingen böter eller upp till fem års fängelse. I Tyskland är det sedan tidigare ett krav att formellt tillkännage Israels ”rätt att existera” för att få medborgarskap. Det är inte ett krav att tillkännage Tysklands rätt…
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