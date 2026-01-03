USA bombar Venezuela

I natt klockan två lokal tid skakades Venezuelas huvudstad Caracas av flera kraftiga explosioner och amerikanska helikoptrar flög över staden.

USA:s president Donald Trump har upprepade gånger hotat det oljerika landet med militär intervention och nyligen sagt att Venezuelas president Nicolas Maduros ”dagar är räknade”. I ett inlägg på Truth Social påstår Trump nu att Maduro ska vara tillfångatagen och flugen ut ur landet.

Caracasbon Yessica Saavedra berättar för Proletären att hon hörde bombningarna från sin bostad.

– Jag vaknade av att planen flög över huset. Sedan hörde jag explosionerna.

De militära installationerna i Fuerte Tiuna i södra Caracas var ett av målen. Hamnstaden La Guaira norr om Caracas har också attackerats, liksom Higuerote öster om Caracas.

– Jag pratade med en vän som bor precis vid militärinstallationerna i Fuerte Tiuna, och han såg hur tre bomber slog ner där, säger Yessica Saavedra.

Trots attackerna är det lugnt i stadsdelen 23 de Enero där hon bor.

– Vi har ström här, och det är ingen panik.

Juan Carlos Rivero, som är en del av Venezuelas bolivarianska folkmilis, säger också att det inte är någon panik trots USA:s attack.

– Vi ska segra. Folket är lugnt och befinner sig i beredskap.

Han efterlyser internationella fördömanden och mobilisering för att stoppa USA:s aggression.

Venezuelas regering fördömer självklart attacken. Kuba har också fördömt bombningarna och ”kräver en omedelbar reaktion från det internationella samfundet mot USA:s kriminella attack på Venezuela”.

Colombias president Gustavo Petro manar också till omedelbar handling för att bevara freden i regionen. ”Colombia är sedan igår medlem i FN:s säkerhetsråd som omedelbart bör sammankallas”, skriver Petro på X.