Det som började som legitima protester i Iran mot skenande inflation och krav på ekonomiska reformer har lett till kravaller som bemötts med brutalt våld. Det har fått hökarna i Washington att vädra blod.

Framför sig knuffar de den tidigare shahens son, Reza Pahlavi, som från USA försöker styra protesterna. Samtidigt har snart sagt varje svensk partiledare gått ut och krävt ”iraniernas frihet”.

Försöket att lyfta fram Pahlavi som företrädare för det iranska folket och den gamla monarkin som ett föredöme för Iran är skrattretande. Pahlavi har inte satt sin fot på iransk mark sedan den iranska revolutionen 1979 och saknar helt folkligt stöd.

Det finns många anledningar till att gå ut och protestera i Iran, men vem tror på allvar att Donald Trump, Israel eller reaktionära rojalister har den vanlige iranierns intressen för ögonen?

Det spekuleras om en spricka i Vita huset mellan vicepresidenten JD Vance och president Donald Trump, där den förstnämnda påstås vilja förhandla med styret i Teheran. Vi får hoppas att så blir utfallet. Anfallet mot Iran i juni 2025 med målet att få till ett regimskifte misslyckades och det borde vara en läxa för herrarna i Washington.

Irans politiska styre och samhälle är för iranierna att bestämma, inte USA och dess lakejer.