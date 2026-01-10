Iranska kommunister fördömer utländsk inblandning i protester

Sedan två veckor tillbaka skakas Iran av delvis våldsamma protester, som lett till sammandrabbningar med polis och säkerhetsstyrkor. Enligt USA-baserade Human Rights Activists News Agency ska minst 65 demonstranter ha dödats, medan iranska Fars News Agency på lördagen rapporterade att åtta soldater ur revolutionsgardet dödats i den nordvästra provinsen Kermanshah (där majoriteten av befolkningen är…