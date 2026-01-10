Lås upp hela webbplatsen
Iran
Iranska kommunister fördömer utländsk inblandning i protester
De senaste veckornas protester i Iran innehåller krav på såväl ekonomiska förbättringar som att hela landets styre ska falla och den förre USA-stödde shahens son ta över. Det iranska kommunistpartiet Tudeh, som stödjer protesterna, fördömer USA:s och Israels öppna inblandning i det som händer.
Byggnader har vandaliserats och tänts fyr på i samband med protesterna i Iran. Fotograf: Behrouz Khalili/Mehr News Agency
Publicerad 10 januari 2026 kl 15.24
Sedan två veckor tillbaka skakas Iran av delvis våldsamma protester, som lett till sammandrabbningar med polis och säkerhetsstyrkor. Enligt USA-baserade Human Rights Activists News Agency ska minst 65 demonstranter ha dödats, medan iranska Fars News Agency på lördagen rapporterade att åtta soldater ur revolutionsgardet dödats i den nordvästra provinsen Kermanshah (där majoriteten av befolkningen är…
