Vad ska man rösta på i riksdagsvalet?

Ibland talar vi revolutionära kommunister om parlamentariska val som en värdemätare. Hur bra når vi ut med vår politik, hur mogen är arbetarklassen för vår ideologi?

Det är inte ett helt dumt sätt att se det, eftersom den sätter en kort valrörelse i ett större sammanhang.

Men en god värdemätare ska vara passiv i förhållande till det den ska mäta och det är raka motsatsen till hur vi kommunister ska agera i valet. Vi vill såklart att så många människor som möjligt ställer sig bakom vår politik.

I min egen hemstad Göteborg sitter det idag 13 vänsterpartister och ett 20-tal sossar i stadens kommunfullmäktige. Hur skulle politiken här förändras av en vänsterpartist eller socialdemokrat mer eller mindre? Inte ett skit!

Samma sak gäller på andra orter. Det politiska samtalet är stelt och dött och utmanas bara av högerextrema partier.

En kommunist i fullmäktige hade varit en kvalitativ skillnad jämfört med om det röstas in ännu en trött vänsterpartist eller sosse. Det senare hade verkligen varit en bortkastad röst!

Det som behövs är en kompromisslös röst som försvarar freden och välfärden. När alla andra partier administrerar nedskärningarna och ställer sig bakom miljardrullningen till militären.

Ett bra valresultat för oss, oavsett om vi tar mandat eller ej, bidrar till att flytta fram positionerna för alla som kämpar. För fredsaktivister och Palestinavänner, stridbara arbetare och hyresgästaktivister.

Kommunistiska Partiet har inga ambitioner att administrera den lagstadgade nyliberala åtstramningspolitiken. Vi kan med handen på hjärtat lova att vi aldrig kommer rösta igenom en enda arbetarfientlig nedskärning.

I år ställer Kommunistiska Partiet upp i 18 kommunalval och ett regionalval. Men vår politik inskränker sig inte till det lokala. Vi går till val på helheten i vår politik och under paroller som vi arbetat med över lång tid. Därför vet vi att människor vi möter i valrörelsen kommer be oss om råd om vilka de ska rösta på i riksdagsvalet.

Det går att vara både politisk och pragmatisk. Dagens rödgröna partier utgör inte någon opposition till dagens politik. De accepterar både Natomedlemskapet, krigshysterin, nedskärningarna, Tidöpartiernas ökade repression och det pågående israeliska folkmordet.

Trots det kommer vissa väljare ha svårt att släppa den vänsterpartisiska snuttefilten. Rädslan för fyra nya år med en blåbrun regering gör att de lägger sin röst på “det minst dåliga” alternativet. Andra väljare har med rätta tappat tron på de rödgröna och kommer kanske lägga sin röst på den nya vänsterlistan Enad röst, som består av organisationerna Solidaritet och Feministerna.

Alldeles oavsett hur resonemanget går i riksdagsvalet finns det en möjlighet för alla som ställer sig bakom vår politik att dela på sina röster och stötta Kommunistiska Partiet i de kommun- och regionval vi ställer upp i. Varje röst på Kommunistiska Partiet är en röst för en verklig opposition mot nedskärningar och krigshets.