Var sjätte arbetare har inte råd med semester

Semester har blivit en klassfråga i Sverige. I dag har var sjätte arbetare (16 procent) i landet inte råd att åka på en veckas semesterresa varje år. Bland tjänstemän är motsvarande siffra fem procent. Det visar LO:s nya rapport Ingen vila, ingen ro, som granskar svenskarnas semester- och fritidsvanor. Utvecklingen har försämrats avsevärt sedan pandemin.…