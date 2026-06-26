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Semestern - en klassfråga
Var sjätte arbetare har inte råd med semester
Semesterresan har blivit en lyx som allt fler arbetare tvingas avstå från. I dag saknar var sjätte arbetare råd att resa bort en vecka om året – en andel som mer än fördubblats sedan 2021. Det visar LO:s nya rapport om de växande klasskillnaderna i svenskarnas fritidsliv.
Fotograf: Arkivbild/Robert Wettersten
Publicerad 26 juni 2026 kl 08.00
Semester har blivit en klassfråga i Sverige. I dag har var sjätte arbetare (16 procent) i landet inte råd att åka på en veckas semesterresa varje år. Bland tjänstemän är motsvarande siffra fem procent. Det visar LO:s nya rapport Ingen vila, ingen ro, som granskar svenskarnas semester- och fritidsvanor. Utvecklingen har försämrats avsevärt sedan pandemin.…
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