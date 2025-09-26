Lås upp hela webbplatsen
”Ingen vill jobba och riskera sitt liv”
En ökad vandalisering och ”tjuvspel”, det vill säga spelare som inte betalar för sig, är numera en plåga för många av Sveriges golfklubbar. Och kan vara direkt livsfarligt för arbetarna på banorna.
En genomsnittlig golfare kan få upp en boll i 200km/timmen. Fotograf: Wikimedia @Lilrizz
Publicerad 26 september 2025 kl 10.00
Oansvariga golfspelare blir ett allt större hot mot de arbetare på golfklubbarna som ser till att hålla banor och anläggningar i spelbart skick. Många golfklubbar anlitar nu vaktbolag som patrullerar banorna under kvällar och nätter för att hålla vandaler borta. Men också för att stoppa så kallat tjuvspel, där spelare i alla åldrar intar banorna…
