450.000 kronor till al-Awda-sjukhuset – som vägrar låta sig evakueras från Gaza stad

I samband med årets första maj inledde Kommunistiska Partiet en insamling till al-Awda-sjukhuset i Jabalia i norra Gaza. Sjukhuset, som upprepade gånger varit måltavla för flyganfall och militärräder, tvångsevakuerades den 29 maj av israeliska styrkor. Byggnaden står nu helt förstörd.

– De sade till oss att om ni inte evakuerar kommer vi döda alla på sjukhuset, berättade sjukhusdirektören Mohammed Salha för Proletären då.

Sedan dess har al-Awda-organisationen fortsatt bedriva sitt sjukvårdsarbete. De har öppnat upp flera vårdinrättningar och fältsjukhus, bland annat i flyktinglägret i Nuseirat och runt om Gaza stad.

– Vi planerar att öppna upp två nya inom kort. Vi ger inte upp. Ungefär 1.500 personer kommer till oss varje dag för att söka vård. Vi står med vårt folk, berättar Mohammed Salha när Proletären når honom i Deir al-Balah.

Här bygger al-Awda en av sina nya vårdinrättningar, denna på al-Rashid-gatan i västra Gaza stad. Tälten i bakgrunden del av Gazas största flyktingläger som sträcker sig längs med kusten på al-Rashid-gatan. Foto: Mohammed Salha

Hur har Israels nya evakueringsorder av Gaza stad påverkat al-Awdas arbete?

– Vi har tagit beslutet att inte evakuera. Det finns hundratusentals människor här som behöver vår hjälp. Vi var tvungna att evakuera vår sjukvårdsinrättning i östra delen av staden, men vi kommer att öppna upp ett nytt inuti vårt högkvarter i Gaza stad.

Mohammed Salha understryker den avgörande roll sjukvården spelar för folket i Gaza.

– Så länge det finns personer som behöver vår hjälp så kommer vi fortsätta vårt arbete, och så länge vi finns så stannar folk kvar i området. Folk kommer alltid för att fråga oss om vi ska evakuera eller om vi ska stanna. Stannar vi så stannar de.

Han berättar att al-Awda täcker ungefär 40 procent av människors medicinska behov i mellersta Gaza. Dessutom har de samlingslokaler för samhällelig och kulturell verksamhet, skyddsprogram för ensamkommande barn, studieplatser för studenter, matdistribution med mera.

Får ni in någon medicinsk utrustning genom gränsövergången i Rafah?

– De släpper in tio lastbilar om dagen, det är en droppe i havet. Tio lastbilar med material och medicinsk utrustning räcker knappt för att täcka behoven för en av våra vårdinrättningar. Israelerna vill att vi alltid ska vara desperata och i behov.

När Proletären pratade med Mohammed Salha i juli berättade han att de fick in väldigt många patienter i i Nuseirat, nära Netzarimkorridoren, som blivit skjutna av israeliska soldater i matköerna vid Gaza Humanitarian Foundations (GHF) distributionspunkter.

– Vi får fortfarande in många skadade från GHF:s matudelningar, säger han.

al-Awdas sjukvårdsinrättning i Nuseirat. Foto: al-Awda

När Kommunistiska Partiets insamling till al-Awda nyligen avslutades hade den dragit in ungefär 450.000 kronor. Pengarna har förts över genom dess mångåriga samarbetspartner, den spanska biståndsorganisationen Paz con Dignidad.

– Även om vi är stolta över att ha kunnat samla in nästan en halv miljon till al-Awda så har insamlingen främst haft ett politiskt syfte. När vi arbetat med insamlingen har vi kunnat komma på talefot med folk och informera om Israels brutala folkmord, om palestiniernas motståndskamp mot ockupationen och kampen för ett fritt Palestina, säger Filip Astvald, partisekreterare för Kommunistiska Partiet.

En av de som arbetat ihärdigt med insamlingen är Katja Alheden, medlem i Kommunistiska Partiet i Göteborg. Hon framhäver insamlingens politiska dimension och lyfter den positiva responsen hon fått ute på gator och torg.

– Den politiska sidan är den viktigaste. Palestinier är inte intresserade av välgörenhet, säger Katja Alheden.

– Genom den här insamlingen kan vi visa våra palestinska kamrater att här i Sverige finns det människor som inte bara läser om vad som händer utan lämnar lite av sitt överflöd för att visa sitt stöd. Förutom att de också pratar med sina vänner, sina arbetskamrater, familj och för ut kunskapen om vad som händer med den palestinska kampen, fortsätter hon.

Mohammed Salha tackar Proletärens läsare och alla andra som bidragit i insamlingen för stödet al-Awda fått och uppmanade att fortsätta sätta press på den svenska regeringen.

– Tack så mycket för er hjälp. Det betyder mycket för oss, säger sjukhusdirektören.

Filip Astvald är noga med att poängtera att solidaritetsarbetet med Palestina självklart kommer att fortsätta även om insamlingen nu är avslutad. Koloniseringen av Palestina har varit en kärnfråga för Kommunistiska Partiet sedan grundandet 1970.

– Vi kommer fortsätta driva kravet på en total bojkott av staten Israel, fortsätta med att föra ut budskapet om att palestinierna har all rätt att göra motstånd mot ockupationen. Inte minst genom vår tidning Proletären. Det kommer vi göra till den dagen ockupationen upphör och Palestina blir fritt, avslutar Filip Astvald.