Lås upp hela webbplatsen
12 kommunpolitiker utreds för inblandning i ekobrottshärva
Efter Ekobrottsmyndighetens räd mot Sundsvalls kommun i januari i år utreds nu 18 personer, varav 12 kommunpolitiker, för grovt bokföringsbrott och grovt svindleri.
Fotograf: Karin Kämsby
Publicerad 25 juni 2026 kl 10.00
KOMMENTAR 18 personer, varav 12 kommunpolitiker, utreds nu för inblandning i härvan kring Sundsvalls Logistikpark. De misstänkta politikerna har haft styrelseuppdrag i antingen Sundsvall Logistikpark AB eller i det kommunala moderbolaget Stadsbacken AB. Misstankarna gäller grovt bokföringsbrott och grovt svindleri i de båda bolagen, avseende värderingen av Sundsvall Logistikpark AB i bokslutet 2024. Det var…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.