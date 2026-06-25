12 kommunpolitiker utreds för inblandning i ekobrottshärva

KOMMENTAR 18 personer, varav 12 kommunpolitiker, utreds nu för inblandning i härvan kring Sundsvalls Logistikpark. De misstänkta politikerna har haft styrelseuppdrag i antingen Sundsvall Logistikpark AB eller i det kommunala moderbolaget Stadsbacken AB. Misstankarna gäller grovt bokföringsbrott och grovt svindleri i de båda bolagen, avseende värderingen av Sundsvall Logistikpark AB i bokslutet 2024. Det var…