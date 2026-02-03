Lås upp hela webbplatsen
Att sätta barn i fängelse skapar bara fler kriminella

Det är bara Tidöpartierna, anförda av Sverigedemokraterna, som tror att sätta 13-åringar i fängelse kommer att minska gängkriminaliteten. Det är decennier av nedskärningar i det offentliga som skapat situationen som högern försöker lösa genom att bryta mot FN:s barnkonvention.
3 februari 2026
Fotograf: John Leffmann

Ska 13-åringar sitta i fängelse? Ja det vill i alla fall den borgerliga regeringen, som går fram med detta kontroversiella förslag, trots att i stort samtliga remissinstanser gått emot och avstyrkt förslaget.

Att den grova och organiserade brottsligheten är ett stort och allvarligt problem som pockar på förändringar och omfattande samhälleliga insatser är uppenbart. Även vi kommunister ser med stor oro på gängens utveckling, narkotikans utbredning och hur barn rekryteras för att begå grova brott. Men kommer man verkligen få

Gå till hjälpsidorna.