Fackföreningsledare på Amazon drog storpublik

Många hade tagit sig till kulturhuset Fanfaren i Farsta i södra Stockholm på söndagseftermiddagen för att lyssna på Chris Smalls och andra gäster, i ett samtal om facklig kamp, internationell solidaritet och hur den kan se ut i praktiken, arrangerat av Parabol Press.

Chris Smalls är Amazonlagerarbetaren som blev fackföreningsledare och organiserade arbetare i en arbetsmiljö präglad av övervakning och systematisk fackfientlighet. Och arbetarna vann!

Smalls inledde med att ge exempel på hur arbetsförhållandena såg ut i Amazons lager och vittnade om arbetsdagar på 10-12 timmar där man tvingades gå flera mil varje dag i de enorma byggnaderna. Samtalet handlade om hur vi kan organisera oss, om strejkers betydelse och kraft och vikten av internationell solidaritet.

Smalls har förutom den fackliga kampen i USA engagerat sig i Palestinafrågan och deltagit i Ship to Gaza, vilket lett till hot och rasistisk smutskastning. Detta ledde i sin tur till ekonomiska förluster och att många avföljt honom i sociala medier.

– Om vi vill få till förändring måste vi vara beredda att offra något, menade Smalls.

Kapitalismens mål är att så tvivel och rädsla hos människor och att splittra oss, fortsatte Smalls och att vi måste påminna oss om att det är arbetsgivarna och miljardärerna som är våra fiender.

Han påminde också om folkets kraft och tog den italienska och franska fackföreningsrörelsen som exempel där man mobiliserat miljontals människor i generalstrejker.

– Våra kroppar är vårt starkaste vapen, sa Smalls.

Paneldeltagaren Zina Al Dewany, ledarskribent på Aftonbladet, pratade om de dubbla måttstockarna när det kom till facklig bojkott av Israel kontra Ryssland. Efter oktober 2023 hörde många lärare och vårdpersonal av sig till sina fackförbund och krävde att man skulle fördöma Israels folkmord, bojkotta och delta vid demonstrationer då våra kollegor i Gaza mördades i tiotusental och skolor och sjukhus bombades. Men facken var tysta.

När Ukraina angreps av Ryssland 2022 var facken däremot mycket högljudda och snabba med att fördöma, bojkotta och delta vid demonstrationer.

Arvid Taawo, lagerarbetare från Umeå, fackligt organiserad inom Handels och medlem i Revolutionär kommunistisk ungdom (RKU), deltog i panelen och pratade om hur folk på arbetsplatserna generell vill agera och mobilisera sig men att de många gånger inte vet hur.

– LO-facken lär inte ut hur man organiserar sig praktiskt underifrån, utan det blir mer fokus på facklig teori, vilket är problematiskt, sa Taawo.

Efter att publiken släppts in för frågestund avslutade Smalls med att återigen påminna oss om folkets makt, massornas kraft och att folket alltid måste utkräva ansvar och agera:

– Strejka, oavsett vad!