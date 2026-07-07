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Helikopterpiloten - Del 2
Amerikanska diplomatmejl: Åtalad helikopterpilot var ”skyddad källa” åt USA
Den åtalade helikopterpiloten i Mellansverige hävdar att han arbetat för amerikanska myndigheter under stora delar av sitt liv. Påståendet låter osannolikt. Men säkerhetsklassade diplomattelegram från USA:s ambassad i Stockholm visar att mannen under flera år lämnade information om misstänkta iranska helikopteraffärer och beskrevs som en ”skyddad källa” vars identitet inte skulle röjas.
Fotograf: FUP/Montage: Proletären
Publicerad 7 juli 2026 kl 09.00
När polisen slog till mot den äldre helikopterpilotens bostad i Mellansverige hittade de åtta skjutvapen – flera av dem skarpladdade och nedgrävda i ett dolt utrymme under golvet i garaget. Nu åtalas mannen för synnerligen grovt vapenbrott. Den åtalade helikopterpiloten, som är i 80-årsåldern, hävdar att amerikanska eller israeliska underrättelseagenter placerat vapnen i hans hus.…
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