Amerikanska diplomatmejl: Åtalad helikopterpilot var ”skyddad källa” åt USA

När polisen slog till mot den äldre helikopterpilotens bostad i Mellansverige hittade de åtta skjutvapen – flera av dem skarpladdade och nedgrävda i ett dolt utrymme under golvet i garaget. Nu åtalas mannen för synnerligen grovt vapenbrott. Den åtalade helikopterpiloten, som är i 80-årsåldern, hävdar att amerikanska eller israeliska underrättelseagenter placerat vapnen i hans hus.…