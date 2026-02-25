Lås upp hela webbplatsen
Ukrainakriget

Nytt stödpaket till Ukraina

Regeringen har presenterat det 21:a militära stödpaketet till Ukraina, värt 12,9 miljarder kronor.
Tidöregeringen håller pressträff med Sverigedemokraterna för att presentera ett nytt stödpaket till Ukraina. Fotograf: Niklas Forsström/Regeringskansliet
Publicerad 25 februari 2026 kl 12.01

Regeringen har presenterat det 21:a militära stödpaketet till Ukraina, värt 12,9 miljarder kronor. Paketet omfattar bland annat nytillverkad luftförsvarsutrustning, ammunition till ett värde av 3 miljarder kronor, investeringar i utveckling av långdistansdrönare samt donationer från Försvarsmakten i form av granatgevär.

Ukraina får även stöd från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) för utveckling av spaningsförmåga och kärnvapendetektion.

Totalt har Sverige därmed skänkt omkring 103 miljarder kronor till Ukraina sedan Rysslands invasion för fyra år sedan.

Utöver stödpaketet väntas Sverige bli borgenär för Ukraina efter att landet nått taket för hur mycket de kan låna från Världsbanken. Om Ukraina inom sex månader inte klarar ränta och amorteringar övertar Sverige betalningsansvaret.

