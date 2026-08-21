Behöver inte facket medlemmarna längre?

Jag blir inte klok på vad det var som skedde egentligen på Musks Tesla i Sverige. Den arbetsmarknadspolitiska konflikt som påstås varit den längsta i modern tid i vårt land.

Vad med fackets roll? Ena dagen strejkades det. Nästa dag avbröts strejken. Så strejk igen. Det har till och med givits en benämning som jag aldrig hört förr: jojo-strejk.

Hur det gick till när de strejkande nolltaxerades och förlorade sitt sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) begriper jag överhuvudtaget inte. Men det torde givit allvarliga konsekvenser för strejkunderstödet. Och för uppslutningen runt strejken från medlemmarna, kan man antaga.

Alla sades upp efter att ha accepterat ett futtigt avgångsvederlag. Hur mycket berodde på Metalls velande? Det skulle inte förvåna mig om medlemmarna tröttnade på jojon.

Gör facket till en kamporganisation, manades det förr. Glöm då IF Metall.

Det hävdas, ödesmättat, att strejken är viktig principiellt och inte bara handlar om Tesla, utan om kampen för den svenska modellen. Det kollektiva förhandlingssystemet. Om man inte lyckas få till ett kollektivavtal, vilka blir konsekvenserna? Är den svenska modellen på utdöende?

Kanske behöver man inte måla fan på väggen. Kanske kan det leda till att en genuin fackföreningsrörelse föds på nytt. Med en lokal facklig kamp. Det skulle kunna mobilisera medlemmarna.

På 1970-talet skrev jag en avhandling om lokal facklig kamp, ”Från Konsul Göransson till MBL” (1979). Historiska jämförelser visar att facket självständiggjorts gentemot medlemmarna. De behövs inte för verksamhetens bedrivande. För att uttrycka det krasst. Rakt på sak.

Ta storavdelningsbildandet, centraliseringen. Medlemmarna reducerade till kontingentbetalande pappersmedlemmar. Ombudsmannamakt. Heltidsanställda funktionärer.

Medlemmarna förväntas hålla sig passiva. Sitta still i båten. Det är allt. Nå, de får inte vara med i SD eller hysa positiva sympatier för detta Socialdemokraterna utmanande parti. Kollektivanslutningen till S är visserligen borta. Men banden mellan LO och S är lika starka.

Och så, efter gruvstrejken och de vilda strejkerna som tog LO på sängen, den förkättrade arbetsrätten. MBL-tutan. Facket inlåst i arbetsrättens förhandlingsbur. Bakbundet.

Summa summarum. Jag vet inte om det är så dåligt att striden gått förlorad på Tesla. Till syvende og sist handlar det om vad medlemmarna är beredda till. Som alltid.

Lasse Ekstrand

Tidigare ordförande på lokal nivå inom SACO.

