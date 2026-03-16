Blockad vid Stegra gav utdelning – hundratusentals kronor i uteblivna löner tillbaka

Det var i fredags som polska, estniska, litauiska, ukrainska och moldaviska arbetare gick ut i blockad mot Nord Armering AB på Stegras arbetsplats i Boden. Stegra bygger ett stålverk som ska producera ”grönt stål”, och Nord Armering är en av underentreprenörerna på bygget; bolaget utför betongarbeten. Företaget har sitt huvudkontor i Skärholmen utanför Stockholm. 2024…