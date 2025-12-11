Lås upp hela webbplatsen
Imperialism

Brittiska soldater avrättade sängliggande småbarn i Afghanistan

Ny rapport visar på utbrett mönster av summariska avrättningar genomförda av brittiska styrkor i Afghanistan.
Brittiska soldater i NATO-ledda International Security Assistance Force (ISAF), där även Sverige deltog, patrullerar genom ett vetefält i Afghanistan 2014. Fotograf: Korpral Daniel Wiepen / Storbritanniens försvarsministerium
Publicerad 11 december 2025 kl 11.15
Krigsbrott, avrättningar av obeväpnade barn och en omfattande mörkläggningskampanj av högt uppsatta tjänstemän och elitstyrkor i brittiska armén. Det visar nyligen släppta dokument i en offentlig utredning i Storbritannien om brott relaterade till kriget mot Afghanistan. – När man ser tillbaka på det, på de människor som dog helt i onödan… det var två småbarn som…

