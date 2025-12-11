Lås upp hela webbplatsen
Imperialism
Brittiska soldater avrättade sängliggande småbarn i Afghanistan
Ny rapport visar på utbrett mönster av summariska avrättningar genomförda av brittiska styrkor i Afghanistan.
Brittiska soldater i NATO-ledda International Security Assistance Force (ISAF), där även Sverige deltog, patrullerar genom ett vetefält i Afghanistan 2014. Fotograf: Korpral Daniel Wiepen / Storbritanniens försvarsministerium
Publicerad 11 december 2025 kl 11.15
Krigsbrott, avrättningar av obeväpnade barn och en omfattande mörkläggningskampanj av högt uppsatta tjänstemän och elitstyrkor i brittiska armén. Det visar nyligen släppta dokument i en offentlig utredning i Storbritannien om brott relaterade till kriget mot Afghanistan. – När man ser tillbaka på det, på de människor som dog helt i onödan… det var två småbarn som…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Byggnads förbundssekreterare avsatt: ”En politisk strid”
- KD-kandidat hänger ut Israelkritiker i hatgruppen: ”Mejla gärna sjukhuset”
- Byggnads förbundssekreterare i internt mejl: ”Försöker svartmåla mig”
- Rasism och SD-hyllningar – ett halvår efter Proletärens granskning av ”Svenskar som stödjer Israel”
- Lista: Politikerna som är kvar i gruppen – och de som gått med efter granskningen