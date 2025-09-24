Cantona: Släng ut Israel

FOTBOLL Gamle storspelaren Eric Cantona, med förflutet i Manchester United och franska landslaget, kräver att Israel kastas ur kvalet till VM i USA, Kanada och Mexiko nästa år.

– Som de uppträder på den globala scenen nu, är det hög tid att stoppa Israel från privilegiet att få uppträda där. Jag har spelat för både Man U och det franska landslaget. Jag vet att fotboll är mer än bara sport; det är kultur, det är politik och det är en mjuk makt, sade Cantona.

Det var i samband med konserten Together 4 Palestine i London i förra veckan, som Cantona krävde att Israel ska sparkas ut:

– Vi är nu 716 dagar in på vad Amnesty International kallar ett folkmord – och ändå får Israel fortsätta att spela. När Ryssland invaderade Ukraina tog det fyra dagar innan Fifa och Uefa stängde av Ryssland. Varför, varför denna dubbelmoral? Fifa och Uefa måste stänga av Israel. Alla klubbar måste vägra spela mot israeliska klubbar, alla spelare överallt måste vägra att spela mot israeliska lag, sade Cantona.