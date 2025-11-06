Lås upp hela webbplatsen
Krönika

De värsta bidragstagarna finns i Danderyd

6 november 2025
Fotograf: Wikimedia/Bengt Nyman
Tidöregeringen inför ett så kallat bidragstak för flerbarnsfamiljer och ensamstående med barn som får försörjningsstöd. Men den potentiella besparingen verkar inte ens motsvara Vattenfalls vd:s årslön. Om regeringen är ute efter bidragstagare finns det större fiskar att jaga.

Enligt högerregeringen är det alldeles för enkelt för familjer i Sverige att få 46.500 kronor i månaden (efter skatt) i ekonomiskt bistånd. Därför kommer de att införa ett så kallat bidragstak den 1 januari 2027 för att ”bryta bidragsberoendet” för personer som går på försörjningsstöd.

Nivåerna kommer att sänkas. Sammanboende med fem barn kommer få 8.200 kronor mindre i månaden. En ensamstående med fem barn kommer att få 6.700 kronor mindre och en ensamstående med två barn kommer

