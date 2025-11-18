Lås upp hela webbplatsen
Kommentar
En kommunist mot en fascist i Chiles presidentval
Efter Jeannette Jaras seger i första omgången av presidentvalet i Chile väntar en svårare andra omgång, där högern kommer att sluta upp bakom Trumpfantasten José Antonio Kast.
Jeanette Jara från kommunistpartiet kommer att stå mot extremhögerkandidaten José Antonio Kast i presidentvalets andra omgång den 14 december. Fotograf: X/Jeannette Jara/X/José Antonio Kast
Publicerad 18 november 2025 kl 11.07
Jeannette Jara från kommunistpartet vann första omgången av presidentvalet i Chile i söndags, med 27 procent av rösterna. I andra omgången den 14 december ställs hon mot extremhögerkandidaten José Antonio Kast, som fick 24 procent i första omgången. Det blir ett val mellan två ideologiskt och inte minst klassmässigt vitt skilda alternativ. Den idag 51-åriga…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Den fabricerade sanningen
- Medlemmar i Handels vill se Israelbojkott: ”Måste reagera på det som händer”
- Från killpodd till radikalvänster – Gott Snack valde solidariteten före pengarna
- Handels kongress sa nej till Israelbojkott – med tre rösters marginal
- Bojkotta Israel – här är produkterna du ska undvika