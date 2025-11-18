En kommunist mot en fascist i Chiles presidentval

Jeannette Jara från kommunistpartet vann första omgången av presidentvalet i Chile i söndags, med 27 procent av rösterna. I andra omgången den 14 december ställs hon mot extremhögerkandidaten José Antonio Kast, som fick 24 procent i första omgången. Det blir ett val mellan två ideologiskt och inte minst klassmässigt vitt skilda alternativ. Den idag 51-åriga…