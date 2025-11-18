Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera
Kommentar

En kommunist mot en fascist i Chiles presidentval

Efter Jeannette Jaras seger i första omgången av presidentvalet i Chile väntar en svårare andra omgång, där högern kommer att sluta upp bakom Trumpfantasten José Antonio Kast.
Jeanette Jara från kommunistpartiet kommer att stå mot extremhögerkandidaten José Antonio Kast i presidentvalets andra omgång den 14 december. Fotograf: X/Jeannette Jara/X/José Antonio Kast
Publicerad 18 november 2025 kl 11.07
Jeannette Jara från kommunistpartet vann första omgången av presidentvalet i Chile i söndags, med 27 procent av rösterna. I andra omgången den 14 december ställs hon mot extremhögerkandidaten José Antonio Kast, som fick 24 procent i första omgången. Det blir ett val mellan två ideologiskt och inte minst klassmässigt vitt skilda alternativ. Den idag 51-åriga…

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.