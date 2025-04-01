Lås upp hela webbplatsen
Fördjupning
En paracos uppgång och fall – vem är Colombias expresident Uribe?
Efter en lång rättsprocess dömdes Colombias tidigare president Álvaro Uribe till tolv års fängelse att avtjänas i husarrest. Men vem är den blodbesudlade expresidenten egentligen?
”Samhällets fiende”. Muralmålning mot Uribe i huvudstaden Bogotá. Fotograf: Center for American Progress (2007) / X
Publicerad 20 augusti 2025 kl 10.58
Massmördaren och expresidenten Álvaro Uribe Vélez har dömts för muta av vittnen och hindrande av den juridiska processen. Fredagen den 1 augusti avkunnades domen på tolv års fängelse i husarrest. Domen är överklagad. Denna rättsprocess som nu pågår i Colombia och som har gett eko internationellt är avslutningen på något som började redan när människorättsaktivisten…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.