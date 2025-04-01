En paracos uppgång och fall – vem är Colombias expresident Uribe?

Massmördaren och expresidenten Álvaro Uribe Vélez har dömts för muta av vittnen och hindrande av den juridiska processen. Fredagen den 1 augusti avkunnades domen på tolv års fängelse i husarrest. Domen är överklagad. Denna rättsprocess som nu pågår i Colombia och som har gett eko internationellt är avslutningen på något som började redan när människorättsaktivisten…