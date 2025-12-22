Flygbladsutdelning från hästryggen

Sitter på en ranglig plaststol framför ett långtradarkafé vid stora rondellen utanför Guaduas, Cundinamarca, i Colombia. Trafiken är stoppad.

Det är bondeorganisationen Somos Tierra (Vi är jorden) som demonstrerar för att den korrumperade administrationen ska verkställa regeringens löften om bland annat jord till de jordlösa, något som ingick i fredsavtalet med Farcgerillan för nio år sedan.

Hundratals långtradare står stilla men det är ingen som protesterar mot aktionen, allt är lugnt. Poliserna är jättetrevliga och alla pratar med alla. Regntunga skyar skuggar den tropiska solen och det är 25 grader varmt. Mycket lugnt.

För ett år sedan pågick manifestationen i tre dagar. Då gav vår progressiva regering som leds av president Gustavo Petro löften som saboterats av den gamla korrumperade administrationen.

Den första sådana här aktionen jag var med om var mot den gamla högerregeringen 2021. Då sköt polisen gummikulor i ögonen på demonstranterna. Många greps och ett tiotal av dem är fortfarande försvunna.

Bondeorganisationen Somos Tierra (Vi är jorden) som demonstrerar. Foto: Pär Magnusson

Folket här är inte vana vid att kunna agera öppet, man är vana vid demokratur, att få rösta fram vilken regering som ska styra det mer eller mindre öppna förtrycket.

Saker som en gammal luttrad demonstrant från Sverige ser som självklara görs inte. Den gamla rädslan sitter i och hämmar. Få vågar utmärka sig.

Vi red hit i morse för det är mest praktiskt då trafiken står stilla. Då vi kom fram frågade jag direkt hur man skulle informera de stoppade trafikanterna. Det hade ingen tänkt på. Flygbladet skrevs medan vi red tillbaka till byn. Dit skickades det på Whatsapp, redigerades och trycktes.

Vi red tillbaka med bladen och upptäckte ett mycket praktiskt sätt att sprida dem. Från hästryggen är man i perfekt höjd med långtradarnas hytter, och en och annan motorcykel som passerade i mötande fil gjorde inget.

Att dela ut flygblad från hästryggen var en ny upplevelse och mottogs positivt.

Här är texten översatt till svenska:

Information från Pacto Historíco

Regeringen Petro har samma korrupta administration som de tidigare regeringarna.

Denna demonstration från Somos Tierra vänder sig inte mot regeringen som vill byta system, den progressiva regeringen.

Aktionen syftar till att uppmärksamma myndigheterna på att den korrupta administrationen saboterar regeringens politik, och att pressa dem att vidta åtgärder för att genomföra sina åtaganden.

Många gånger lägger byråkraterna våra ärenden underst i pappershögarna på sina skrivbord. De är konservativa och vill behålla det korrupta systemet då de tjänar på det.

Det är därför vi vill byta system.

Avslutar dessa rader inne på kaféet, lyssnande till slagregnet som pågått i en halvtimme. Det dånar mot det enkla plåttaket och det är skönt att ha en varm hund i knät då temperaturen sjunkit till 18 grader, palestinasjalen värmer också.

Ryapläden på hästsadeln värmer nog inte mycket nu. Den lär vara lika blöt som den stackars hästen.

Pär Magnusson

Colombia