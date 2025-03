Fuck the USA?

POLITIK ”There really is nothing nice about the USA”, sjöng/skrek det gamla punkbandet The Exploited. Det stämmer inte helt och hållet. Baconburgare är ju rätt gott, till exempel. Och Public Enemy är förjävla bra. Men utöver det vettefan…

På sistone har en aversion gentemot USA börjat gro i vårt (i vanliga fall väldigt Washington-cuckade) land. Facebookgruppen ”Bojkotta varor från USA” har på kort tid fått över 81.000 medlemmar. Kulturnyheterna undrar om vi borde ”göra slut” med USA? På stan ser man klistermärken med små överkryssade stjärnbanér. Och alla politiker som talat gott om DCA-avtalet verkar nu nästan skämmas över det.

Tyvärr bottnar det inte i att det är USA-imperialismen det är fel på, utan att den just nu företräds av en synnerligen osympatisk typ. Men kanske finns där ändå något att hämta?