Engelsk ligafotboll visar varför 51-procentsregeln behövs
Sheffield Wednesday förlorade premiären när den engelska andraligan drog igång i helgen. Danske tränaren Henrik Pedersen var ändå stolt:
– Vi spelar för våra fans.
Sheffield W-supportrar. Fotograf: Amy Mergard
Publicerad 13 augusti 2025 kl 10.55
Det blev 1-2 i baken när Sheffield Wednesday inledde säsongen mot Leicester i den engelska andradivisionen The Championship. En tung start för den traditionsrika klubben från South Yorkshire, bildad av stadens gruvarbetare 1867. Sheffield Wednesday har varit en långkörare i brittiska fotbollskretsar under hela året. Spelarna har inte fått lön, laget kom till bortamatchen mot…
