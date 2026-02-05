Lås upp hela webbplatsen
Grönland tillhör grönlänningarna!
Fotograf: Proletären
Kolonialism
Donald Trump vill som bekant köpa eller militärt erövra Grönland, som enligt honom tillhör USA. Utspelet upprör Danmarks statsminister Mette Frederiksen, som hävdar att Grönland är danskt territorium. Men Grönland ägs inte av vare sig USA eller Danmark. Grönland tillhör grönlänningarna!
Trumps propå om att köpa Grönland kan synas helt befängd. Men det är faktisk inte första gången en amerikansk president föreslår en sådan affär. I kalla krigets gryning (1946) kom Harry Truman med samma propå, fast i hemlighet. USA erbjöd Danmark 100 miljoner dollar i guld för ett köp av Grönland. Danmark sa nej.
Fem år senare fick USA istället i militäravtal med Danmark, som gav omfattande militärt tillträde till Grönland, inklusive rätt att placera ut kärnvapen på ön. Det avtalet är ännu i kraft.
Trots den misslyckade Grönlandsaffären är köp och/eller erövring av territorium en del av USA:s DNA.
