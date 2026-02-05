Grönland tillhör grönlänningarna!

Trumps propå om att köpa Grönland kan synas helt befängd. Men det är faktisk inte första gången en amerikansk president föreslår en sådan affär. I kalla krigets gryning (1946) kom Harry Truman med samma propå, fast i hemlighet. USA erbjöd Danmark 100 miljoner dollar i guld för ett köp av Grönland. Danmark sa nej.

Fem år senare fick USA istället i militäravtal med Danmark, som gav omfattande militärt tillträde till Grönland, inklusive rätt att placera ut kärnvapen på ön. Det avtalet är ännu i kraft.

Trots den misslyckade Grönlandsaffären är köp och/eller erövring av territorium en del av USA:s DNA.