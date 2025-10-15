Lås upp hela webbplatsen
Fotboll
Haaland och Norge krossade Israel i VM-kvalet
Norge slog Israel med 5-0 på Ullevål.
Publicerad 15 oktober 2025 kl 15.57
FOTBOLL Erling Haaland satte i helgen käppar i hjulet för Israels drömmar om få göra folkmords-pr i VM-slutspelet i USA, Kanada och Mexiko nästa sommar. Man City-anfallaren gjorde tre mål (och brände två straffar) när Norge vann VM-kvalmatchen mot Israel med 5-0 hemma i Oslo. 20.000 åskådare såg matchen på Ullevål, där slagordet ”Free, free…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.