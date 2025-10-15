Lås upp hela webbplatsen
Haaland och Norge krossade Israel i VM-kvalet

Norge slog Israel med 5-0 på Ullevål.
Publicerad 15 oktober 2025 kl 15.57
FOTBOLL Erling Haaland satte i helgen käppar i hjulet för Israels drömmar om få göra folkmords-pr i VM-slutspelet i USA, Kanada och Mexiko nästa sommar. Man City-anfallaren gjorde tre mål (och brände två straffar) när Norge vann VM-kvalmatchen mot Israel med 5-0 hemma i Oslo.  20.000 åskådare såg matchen på Ullevål, där slagordet ”Free, free…

