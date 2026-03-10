Hannes är Kommunisternas valombudsman

Hej, vem är du?

– Jag heter Hannes Pakarinen och är valombudsman för Kommunistiska Partiet. Sedan början av mars sitter jag på particentralen och arbetar med vår valkampanj inför kommunvalet 2026.

Vad gör en valombudsman?

– Ja, allt som har med valet att göra. Just nu jobbar jag särskilt med att utforma affischer och flygblad som ska användas i kampanjen, men jag hjälper även partiavdelningarna med olika frågor rörande deras valarbete. Sedan är en valrörelse mycket jobb, så nya uppgifter uppenbarar sig ständigt.

Hur ser utsikterna ut för Kommunistiska Partiet?

– Jag tycker de är goda. Sedan valet 2022 har det skett en kraftig skärpning av motsättningarna både inom och utom Sverige – vilket även återspeglas i att vi ställer upp i 20 kommuner i år, en fördubbling jämfört med senast. Det är många som delar vår syn om att Sverige står inför ett vägval: krig och imperialism eller fred, välfärd och en bättre vardag för arbetarklassen. Förhoppningsvis är det också många som därmed väljer att engagera sig i den gemensamma kampen för framtiden.

Hur kan man stödja Kommunistiska Partiet i valrörelsen?

– Vårt parti är inte som alla andra. Vårt mål är inte att stapla kommunvalsröster på hög, utan att bygga en verklig rörelse för socialism i Sverige. Därför är också det bästa sättet att stödja K just att vara med och bygga rörelsen – att delta på möten och demonstrationer, dela flygblad och kampanja i kommunvalet. Allt detta stärker vår gemensamma rörelse.

– Dessutom litar vi helt till egna krafter, eftersom vi inte har några stora bidragssummor att luta oss mot. Vill man stödja valkampanjen lite extra, så kan man ge ett frivilligt bidrag till valfonden. Målet är 600.000 kronor, och vi är redan mer än halvvägs dit.