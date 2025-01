Chefredaktören har ordet: Hatten av för Proletärens läsare! Tillsammans samlade vi in över 1,1 miljoner kronor på drygt åtta månader. Det är inte bara fantastiskt, det är också inspirerande för oss på Proletärens redaktion. Med er läsares stöd i ryggen kan vi sikta in oss på inte bara att överleva utan mediestöd, utan att fortsätta växa och gå framåt!

Jag säger bara en sak: Wow!

Redan för ett år sedan hade vi insett att Proletären med stor sannolikhet inte skulle få det nya mediestödet, och planerade för en insamling till stöd för Proletären. Vi pratade om vad som var realistiskt att samla in bland tidningens läsare, och med vetskap om att det ekonomiska läget för många i allmänhet är tufft satte diskuterade vi först målet 500.000 kronor, men landade sedan i att vi hoppades få in 750.000 kronor.

Med mediemyndighetens knapphändiga information var vi inte ens säkra på att vi skulle få det så kallade övergångsstödet, så någon form av insamling var helt nödvändig för att klara omställningen.

Under sommaren stod det snart klart att det var många som ville stödja tidningen. Allt från enstaka tior till större belopp på några tusen trillade in via swish och bankgiro. Med lyckönskningar och lovord om tidningen.

Vi insåg att vi utan problem skulle nå 750.000 kronor och höjde målet till en miljon, medvetna om att vi kanske inte skulle nå riktigt ända fram.

Men det gjorde vi. Eller ska jag säga ni. För det är bara att konstatera att det är hatten av för Proletärens läsare. Ni har visat att det finns ett enormt engagemang för tidningen, att det finns många som värnar om Proletärens framtid.

Totalt har vi, ni, alla tillsammans, samlat in över 1,1 miljoner kronor! Det är inte bara fantastiskt, det är också inspirerande för oss på Proletärens redaktion. Med er läsares stöd i ryggen kan vi sikta in oss på inte bara att överleva utan mediestöd, utan att fortsätta växa och gå framåt!

I år, liksom ytterligare några år framöver, får vi mediemyndighetens så kallade övergångsstöd. Men det minskar för varje år, och redan i år har vi en miljon kronor mindre att röra oss med än för två år sedan. Insamlingen har därför varit helt nödvändig för att täcka upp för de minskade intäkterna, samtidigt som vi genomför nödvändiga åtgärder och satsningar för att i framtiden stå helt på egna ben.

En av de nödvändiga åtgärderna är att vi höjt priset på papperstidningen. De senaste åren har tryck- och framförallt distributionskostnaderna ökat markant. Det blir helt enkelt allt dyrare (och tyvärr allt osäkrare) att skicka ut papperstidningen till prenumeranterna. Därav prishöjningen, från 99 kronor i månaden till 119 kronor i månaden.

Samtidigt låter vi prenumerationspriset på digitala prenumerationer ligga kvar på 79 kronor i månaden – ett överkomligt pris för de som helt enkelt inte har råd med papperstidningen, men också en maning till fler att testa att läsa Proletären enbart digitalt.

Framöver kommer vi också att lansera en ny hemsida, något vi kan göra bland annat tack vare insamlingen. Med uppfräschad layout, mer innehåll och fler funktioner, framför allt för prenumeranter, hoppas vi att ni ska bli ännu fler som läser tidningen på nätet.

Under tiden kommer vi såklart att fortsätta ge ut Proletären även som papperstidning varje vecka, även om det i år blir några färre tidningar då vi under juli månad ger ut dubbelnummer varannan vecka.

Återigen, ett stort tack till alla er prenumeranter och läsare som bidragit till insamlingen, och som hjälper till att sprida tidningen varje vecka! Utan er, ingen Proletären!

August Eliasson

Chefredaktör

Proletärens insamling är nu formellt avslutad, men självklart går det alldeles utmärkt att stödja tidningen ändå. Swisha ditt stöd till 123 4650 446, eller sätt in pengar på plusgiro 72 37 50-6. Märk inbetalningen ”Stöd”. Det bästa du kan göra är såklart att prenumerera, klicka här för att ta en prenumeration! Och glöm inte att du kan stödja oss extra ge nom en stöd- eller kampprenumeration!