Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera
Venezuela

USA hotar Venezuela med krigsfartyg

Nicolas Maduros regering är inte legitim utan en ”knarkterrorkartell”, påstår Vita husets talesperson som inte utesluter en militär intervention. Venezuela mobiliserar folkliga miliser som svar.
Den missilbestyckade jagaren USS Jason Dunham är ett av tre krigsfartyg som USA skickat mot Venezuelas kust. Fotograf: Deven B. King/U.S. Navy
Publicerad 23 augusti 2025 kl 07.45
I veckan kunde bland annat AP rapportera att USA skickar tre krigsfartyg mot Venezuelas kust. Det rör sig om jagarna USS Gravely, USS Jason Dunham och USS Sampson, som alla är bestyckade med robotar. Det senaste och högst påtagliga hotet mot Venezuela sker under förevändning av att USA:s president Donald Trump säger sig vilja slå…

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.