Venezuela
USA hotar Venezuela med krigsfartyg
Nicolas Maduros regering är inte legitim utan en ”knarkterrorkartell”, påstår Vita husets talesperson som inte utesluter en militär intervention. Venezuela mobiliserar folkliga miliser som svar.
Den missilbestyckade jagaren USS Jason Dunham är ett av tre krigsfartyg som USA skickat mot Venezuelas kust. Fotograf: Deven B. King/U.S. Navy
Publicerad 23 augusti 2025 kl 07.45
I veckan kunde bland annat AP rapportera att USA skickar tre krigsfartyg mot Venezuelas kust. Det rör sig om jagarna USS Gravely, USS Jason Dunham och USS Sampson, som alla är bestyckade med robotar. Det senaste och högst påtagliga hotet mot Venezuela sker under förevändning av att USA:s president Donald Trump säger sig vilja slå…
