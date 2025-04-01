Lås upp hela webbplatsen
Kommentar
Ta er i glitterkragen – uteslut Israel
Vi hade hellre sett Singing utan folkmord.
Ny logga, nytt typsnitt, samma apartheid-apologetik. Fotograf: Eurovision Song Contest
Publicerad 22 augusti 2025 kl 09.49
Schlagerjippot Eurovision Song Contest uppdaterar sin logotyp och grafiska profil lagom till 70-års-jubileet nästa år. Typsnittet kallas Singing Sans* och beskrivs som elegant och rätt i tiden. Vi hade hellre sett Singing sans Israel. Det bästa och mest eleganta tävlingen kan göra för att hänga med i tiden är att utesluta världens just nu värsta…
