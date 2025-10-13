I västmedia är en israel värd hundra palestinier

Än en gång påminns vi om det rasistiska grundackordet i massmedias rapportering om Israel och Palestina, när det skrivs om fångutväxlingen mellan Israel och Hamas.

Bland annat Göteborgsposten delar den israeliska regeringens bilder från familjer som återförenas när ”gisslan” är tillbaka i Israel, medan Dagens Nyheter intervjuar glada israeler på ”gisslantorget” i Tel Aviv, som firar att de kvarvarande 20 tillfångatagna israeliska soldater som fortfarande är i livet frigivits av Hamas.

I GP får vi också en artikel om hur de stackars israelerna ska återvända till livet efter sin svåra upplevelse. ”Många som hållits som gisslan i Gaza har lidit av undernäring eller svält och kroppen riskerar att ta skada om kaloriintaget utökas för snabbt”, får vi lära oss.

Helt sant – bara det att precis alla i Gaza har varit gisslan under Israels ockupation och folkmord. Av de sju israeliska fångar som Hamas släppte imorse behövde ingen akut sjukvård, vilket visar att den israeliska ”gisslan” som överlevt Israels bombningar inte heller tillhör dem som haft det sämst.

I västmedia är det också få som reflekterar över proportionerna i utväxlingen, där 20 israeler byts mot omkring 2.000 palestinska fångar. Hundra palestinier har alltså lika stort värde som en enda israel, vilket inte ifrågasätts.

Drygt 1.700 av palestinierna är godtyckligt gripna i Gaza efter den 7 oktober 2023. Några av dem är läkare och sjukvårdspersonal som Israel systematiskt attackerat – medan 250 av dem suttit i israeliska fängelser sedan tidigare, 195 som livstidsdömda.

Ändå är det den lägsta ration någonsin mellan israeler och palestinier i en fångutväxling, konstaterar Jerusalem Post i en artikel som berömmer Israels inrikes säkerhetstjänst Shin Bet för att hårdnackat vägrat släppa bland andra PFLP:s ordförande Ahmad Sa’adat och den tidigare Fatahledaren Marwan Barghouti.

I den senaste utväxlingen som Jerusalem Post jämför med från 2011 släpptes 1.027 palestinska fångar, inklusive 279 livstidsdömda, mot en enda tillfångatagen israelisk soldat.

Samtidigt hyllas USA:s president av samma tidning med en förstasida tillägnad ”fredsmäklaren” Donald Trump.

Mannen som just nu befinner sig i Egypten, för att ta äran åt sig för att Israels massdödande med USA-tillverkade vapen för ögonblicket tystnat, var nyss i Israel där han besökte det israeliska parlamentet.

Medan fascisterna i knesset ställde sig upp och skanderade ”Trump, Trump, Trump” leddes Ofer Kassif, som intervjuades i Proletären förra året, ut ur salen tillsammans med vänsterkoalitionen Hadashs ordförande Ayman Odeh för att de visade skyltar med uppmaningen till Trump att erkänna Palestina.

– Det där var effektivt, kommenterade Trump själv från talarstolen, där han själv uppmanade till att benåda Israels korruptionsåtalade premiärminister Netanyahu.

Innan dess hade han visat prov på samma grundläggande värderingar som vi får ta del av i svensk massmedia. “Gisslan är tillbaka!” utropade Trump triumferande till de israeliska parlamentsledamöterna – givetvis utan att nämna de palestinska fångarna som samtidigt släpps av Israel.

Det finns andra ideologiska skiljelinjer mellan honom själv och nämnda svenska tidningars ledarsidor (åtminstone DN:s), men det koloniala och i grunden rasistiska perspektivet har den amerikanske presidenten gemensamt med både DN och GP och annan västlig massmedia: Israeler är människor, medan palestinier bara är siffror i statistiken.