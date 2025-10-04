”Sveriges regering är medskyldig till kidnappningen av aktivisterna”

I onsdags kväll slog den israeliska militären till mot Globala Sumud Flotillas solidaritetskonvoj, som seglat mot Gaza med förnödenheter för att försöka bryta Israels blockad. Nu sitter aktivisterna som var ombord på båtarna kidnappade i Ketziotfängelset, i väntan på att deporteras från Israel. Under tiden fortsätter arbetet för en del av alla de andra som…