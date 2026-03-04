Lås upp hela webbplatsen
Inte idrottens stoltaste ögonblick
Israel och USA fortsätter bomba, mörda och lemlästa. Över 1000 idrottare har dödats i Gaza. I helgen dog ett 20-tal volleybollspelare i södra Iran. Det borde ha utlöst en storm av protester från idrottsrörelsen. Men tigandet är monumentalt.
Proletären FF lämnade in en motion till Göteborgs Fotbollsförbunds årsmöte om att arbeta för en uteslutning av Israel ur den idrottsliga gemenskapen. Fotograf: Alfredo Teran Öman/Faksimil: PFF
Publicerad 4 mars 2026 kl 16.56
Göteborgs Fotbollsförbunds årsmöte röstade som väntat nej till motionen från Proletären FF att arbeta för en uteslutning av Israel ur den idrottsliga gemenskapen. PFF kan berömma sig om att vara den svenska idrottsorganisation som modigt och konsekvent stått upp för de palestinska folket nu, liksom tidigare för bland annat det sydafrikanska folket i dess kamp…
