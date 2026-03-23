Internationell hjälpkonvoj har anlänt till Kuba

– Vi kommer från Storbritanniens första koloni, och som irländare ligger det helt enkelt inte i vår natur att sitta med armarna i kors när vi ser vad som händer internationellt eller i vårt eget land. Och vi ser hur Kuba stryps av USA.

Orden kommer från Mo Chara i den irländska rapgruppen Kneecap. Sedan några dagar tillbaka befinner sig bandet i Havanna, för att som en del av den internationella konvojen Nuestra América bryta USA:s kriminella blockad mot Kuba.

We're in Cuba as part of the Nuestra América Convoy.



End the siege of Cuba 🇨🇺 pic.twitter.com/SY1U46YWyX — KNEECAP (@KNEECAPCEOL) March 20, 2026

Initiativet har stöd från Global Sumud Flotilla, som i somras seglade med fler än 40 båtar för att bryta Israels blockad av Gaza. Den här gången har de inte stoppats av någon militär, utan kommit fram till Kuba med både humanitärt och moraliskt stöd, vilket underströks av Kubas president Miguel Diaz-Canel när han hälsade omkring 600 konvojdeltagare välkomna och tackade för solidariteten.

På presskonferensen i Havanna, där Kneecap hade sällskap av den brittiske tidigare Labourledaren Jeremy Corbyn, sade Mo Chara att de själva som inflytelserika musiker känner ett ansvar för att rikta världens ögon mot det pågående försöket att knäcka det socialistiska Kuba.

– Det är viktigt att de som likt oss har tillgång till en plattform, som når ett visst antal personer, använder den för att försvara vad som är rätt, sade den irländske rapparen.

Presskonferensen hölls efter att Kneecap spelat i Havanna, och själva skriver på X att spelningen direkt följdes av ett av många längre strömavbrott som är resultatet av USA:s totala oljeembargo mot landet de senaste månaderna.

Streets of Havana right now.



Full blackout across the entire island.



Hospitals, nursing homes, people's lives….all in total darkness.



For US imperialism. pic.twitter.com/avBDfQwuel — KNEECAP (@KNEECAPCEOL) March 22, 2026

Konvojen anländer till Kuba när USA:s president Donald Trump och utrikesminister Marco Rubio ytterligare trappat upp hoten mot landet. Förra veckan sade Trump att han förväntar sig att snart ha ”äran” att ”ta Kuba på något sätt”.

Kubas president svarade på X att ”USA hotar Kuba så gott som dagligen med att störta den konstitutionella ordningen med våld. Och de använder en skandalös förevändning: de svåra begränsningarna i en försvagad ekonomi som de själva har skadat och försökt isolera i mer än sex decennier.”