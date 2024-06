Israel är pinkwashingens förlovade land

Juni är Pridemånaden. Det är den tiden på året då företagen tar ner Ukrainaflaggorna och smäller upp regnbågsfanorna. ”Sälj grej med gay”, som det heter. Handeln och turistnäringen täljer guld med pennkniv. Det finns nämligen inget som den köpstarka urbana medelklassen älskar mer än regnbågsprylar och öppensinnade resmål.

Det är också då som homonationalismen är som synligast. Här i Sverige tar den sig an två former: Liberaler som använder HBTQ-rättigheter i krigshetsen mot Ryssland och ytterhögern som använder dem för att hacka på muslimer. ”De är så intoleranta, de där jävla vildarna!”, lyder det i båda fallen.

Men ingen är bättre på homonationalism än Israel. Det är en central del av deras pr-krigföring. Det märktes tydligt på Tel Aviv Pride, som ägde rum förra veckan.

Det pågående folkmo… förlåt – ”kriget mot Hamas” – tog stor plats på festivalen. Propagandasångerskan Noa Kirel sjöng med de gisslantagnas familjer och medaljer delades ut till personer ur HBTQ-communityt för deras krigsinsatser. Till exempel Maayan Gross, en transperson som varit reservofficer i Gaza (se hur progressiva de är som till och med tillåter transpersoner att delta i etnisk rensning!).

Det här har pågått hela kriget. I höstas skapade IDF-soldaten Yoav Atzumi stora rubriker när han vajade med en regnbågsfana i Gaza. ”In the name of love” stod det på det som israelisk media menade var den första regnbågsfanan att någonsin vaja på den palestinska landremsan. Flaggans bjärta färger går i stark kontrast mot ruinerna och bombdammet runt honom.

”Ett vidrigt och typiskt exempel på rosatvätt”, skriver den (pro-palestinska) HBTQ-organisationen Reclaim Pride, en av allt fler röster som höjs mot homonationalismen och den sionistsiska pinkwashingen.

Pinkwashing

Termen myntades först av bröstcanceraktivister som en del av kritiken mot företag som skyltade med rosa band samtidigt som de sålde produkter med cancerframkallande ämnen. Idag används det ofta inom HBTQ-rörelsen, främst för att beskriva företag som är ute efter att tjäna snabba rosa pengar, men också som politisk företeelse.