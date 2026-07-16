Lås upp hela webbplatsen
Israeliskt företag har monopol på elektronisk övervakning i Norden
Det israeliska företaget SuperCom har skaffat sig monopol i Norden på marknaden för fotbojor och elektronisk övervakning. Nu senast med ett lukrativt kontrakt med den svenska kriminalvården.
Screenshot Fotograf: Kriminalvården
Publicerad 16 juli 2026 kl 14.00
För 75 miljoner dollar, motsvarande 725 miljoner svenska kronor, ska den svenska kriminalvården köpa fotbojor och elektronisk övervakning (Electronic Monitoring, EM) av det israeliska företaget SuperCom. Med det svenska kontraktet har SuperCom skaffat sig monopol på EM-utrustning i Norden – det efter att ha lagt under sig marknaden i Finland, Island, Danmark och Norge kom…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Öppna proletaren.se/prenumerera i din webbläsare och välj en prenumeration.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Försvarsmakten köpte AI-system som tros ligga bakom massakern mot flickskolan i Minab
- Folkmordsanhängaren och krigshöken Lindsey Graham är död
- Palestinskt fotbollslag tävlar för tredje året i rad: ”Vi har de bästa supportrarna på Gothia Cup”
- Mollies mamma: ”Jag vill att allt ska komma fram och att makthavarna ska stå till svars”
- Överklassungarna vet exakt hur det ligger till