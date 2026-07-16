Israeliskt företag har monopol på elektronisk övervakning i Norden

För 75 miljoner dollar, motsvarande 725 miljoner svenska kronor, ska den svenska kriminalvården köpa fotbojor och elektronisk övervakning (Electronic Monitoring, EM) av det israeliska företaget SuperCom. Med det svenska kontraktet har SuperCom skaffat sig monopol på EM-utrustning i Norden – det efter att ha lagt under sig marknaden i Finland, Island, Danmark och Norge kom…