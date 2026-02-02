Kina och Europa kan samarbeta för gemensam framgång

Just vid inledningen av år 2026 har situationen i Venezuela förändrats abrupt, Grönlands framtid är oviss, och ensidig maktutövning och mobbning breder alltmer ut sig. Det internationella läget präglas av ökad instabilitet och sammanflätade kriser. Samtidigt är unilateralism och protektionism på uppgång globalt, vilket allvarligt slår mot den internationella handels- och ekonomiska ordningen.

Icke-traditionella säkerhetshot såsom cyberhot, klimatförändringar och energikriser ökar. Osäkerheten och instabiliteten i världen har blivit mer framträdande. Mänskligheten står vid ett nytt vägskäl. Det väcker oundvikligen frågan: Vart är världen på väg? Vilken sorts värld bör vi bygga? Hur bör den byggas? Och hur bör relationerna mellan Kina och Europa utvecklas framöver?

Vi menar att inget land bör tillåtas dra fördel av andra länders svårigheter eller eftersträva egen stabilitet på bekostnad av andra länders oro. Om man skyfflar över problemen på sina grannar eller kallt betraktar andras problem utan att hjälpa, kommer deras problem förr eller senare att bli ens egna utmaningar.

Därför har Kina, inför denna avgörande fråga för mänsklighetens framtid, lagt fram ett tydligt förslag och vägval: att vi bygger en gemenskap med en delad framtid för mänskligheten. Målbilden är en öppen, inkluderande, ren och vacker värld präglad av varaktig fred, universell säkerhet och gemensamt välstånd.

Detta leds strategiskt av det globala utvecklingsinitiativet (GDI), det globala säkerhetsinitiativet (GSI), det globala civilisationsinitiativet (GCI) och det globala initiativet för global styrning (GGI). Det motsvarar folkens förväntningar på fred, utveckling och stabilitet och ligger i både Kinas och Europas gemensamma intresse.

Samarbetet mellan Kina och Europa i byggandet av en gemenskap med delad framtid vilar på likartade idéer, en solid samarbetsgrund och omfattande utvecklingsmöjligheter. Som två globala krafter, två stora marknader och två stora civilisationer i världen står Kina och Europa gemensamt upp för värden som jämlikhet, rättvisa och samarbete.

Tillsammans främjar vi multilateralism och öppet samarbete, värnar FN:s centrala roll och den internationella rättsordningens auktoritet, stöder fredlig konfliktlösning genom dialog, motsätter oss unilateralism och protektionism och verkar för en mer rättvis och förnuftig internationell ordning. Kina och Europa kan bli partners i byggandet av en gemenskap med delad framtid för att tillföra världen mer stabilitet och positiv energi.

Praktiken visar också att denna typ av samarbete i hög grad är realistiskt och genomförbart. Den högkvalitativa gemensamma utvecklingen av Belt and Road-samarbetet (BRI) är ett tydligt exempel på ömsesidig strävan, öppen dialog och gemensamt utveckling. Kina har undertecknat samarbetsdokument inom ramen för BRI med 27 europeiska länder.

Kina–Europa-tågen har hittills genomfört över 110.000 turer och förbinder 229 städer i 26 europeiska länder. Handelsvolymen mellan Kina och Europa har vuxit från 2,4 miljarder dollar vid upprättandet av diplomatiska förbindelser till 785,8 miljarder dollar år 2024. Det ömsesidiga investeringsvolymen har nått 260 miljarder dollar, och parterna har etablerat en ömsesidigt beroende intressegemenskap.

För närvarande främjar Kina, genom en hög grad av öppning mot omvärlden, djupgående reformer och högkvalitativ utveckling, vilket i sin tur tillför världen ny tillväxtkraft. Nyligen hölls det fjärde plenumet för Kinas kommunistiska partis 20:e centralkommitté samt landets centrala ekonomiarbetskonferensen, där det tydligt slogs fast att Kina ska hålla fast vid öppenhet och främja samarbete för gemensamma nytta inom flera områden.

Kina kommer aktivt att anpassa sig till internationella högstandardiserade handelsregler och, med tjänstesektorn som fokus, utvidga marknadstillträdet och öppna ännu fler områden. Handelns innovationsutveckling ska främjas, importen utökas och en mer balanserad utrikeshandel eftersträvas.

Kina kommer även att utvidga utrymmet för ömsesidiga investeringar, säkerställa både ett smidigt marknadstillträde och en företagsvänlig affärsmiljö för utländska investerare samt skapa ett transparent, stabilt och förutsägbart institutionellt klimat. Kinas högkvalitativa öppnande mot omvärlden kommer att skapa nya utvecklingsmöjligheter för Europas länder.

Vi ser fram emot att tillsammans med Europa bygga en gemenskap där intressen förenas, resultat delas, ansvar tas gemensamt och framtiden delas. Tillsammans kan vi verka för att det internationella systemet utvecklas i en mer rättvis och förnuftig riktning och därigenom bidra ännu mer till mänsklighetens fred och välstånd.

Wan Degang, Chargé d’affaires

Folkrepubliken Kinas ambassad i Sverige