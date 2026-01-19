Lås upp hela webbplatsen
Krigsförbrytare och miljardärer i Trumps ”fredsråd”
Storbritanniens tidigare premiärminister Tony Blair och Argentinas president Javier Milei är några av dem som ska förverkliga Donald Trumps dröm om ”Mellanösterns riviera”.
Några av de Trump bjudit in till sitt fredsråd är Egyptens Abd al-Fatah al-Sisi, Argentinas Javier Millei, Turkiets Erdogan och tidigare brittiska premiärministern Tony Blair. Fotograf: Simon Walker/Number 10/Gage Skidmore/Foreign, Commonwealth & Development Office/European Union/Montage: Proletären
Publicerad 19 januari 2026 kl 13.50
USA:s president Donald Trump har bjudit in bland andra Argentinas extremliberale president Javier Milei till det FN-sanktionerade ”fredsråd” som ska övervaka processen då vapenvilan i Gaza går in i sin andra fas. Den likaså extremt proisraeliska Milei bekräftade på X att han stolt tackat ja till uppdraget. ”Argentina kommer alltid att stå tillsammans med de…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.