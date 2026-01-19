Krigsförbrytare och miljardärer i Trumps ”fredsråd”

USA:s president Donald Trump har bjudit in bland andra Argentinas extremliberale president Javier Milei till det FN-sanktionerade ”fredsråd” som ska övervaka processen då vapenvilan i Gaza går in i sin andra fas. Den likaså extremt proisraeliska Milei bekräftade på X att han stolt tackat ja till uppdraget. ”Argentina kommer alltid att stå tillsammans med de…