Kritisk mot Kommunals tystnad: ”Borde stötta Vårdförbundets strejk”

Vårdförbundets strejk är inne på sin tredje vecka. Den 11 juni utökades konflikten till att också omfatta Värmlands och Västmanlands regioner, vilket betyder att nästan 6000 medlemmar i Vårdförbundet nu är ute i strejk för kortare arbetstid och bättre arbetsvillkor.

Från LO-förbunden har det i stort sett varit tyst om strejken. En som ifrågasätter detta är undersköterskan Sonja Höök.

– Jag skulle önska att Kommunal och övriga LO-förbund öppet och tydligt gick ut och stöttade Vårdförbundets strejk. Det är viktigt och självklart anser jag. Vi som är undersköterskor jobbar ju också i vården och har dessutom ofta samma arbetsgivare som dem och liknande förutsättningar. Om alla vi medlemmar i LO stöttar denna strejk så blir det mer tyngd i den.

Sonja Höök är arbetsplatsombud och skyddsombud på sin arbetsplats och därmed själv förtroendevald inom Kommunal. Hon har skrivit en debattartikel i Kommunalarbetaren för att uppmärksamma LO-förbundens tystnad och ville ha svar från tidningen och Kommunals ledning om vad denna tystnad beror på.

”Det finns ingen skildring av strejken, ingen intervju med någon strejkande eller någon bakgrund till den. Det finns ingen uppmaning någonstans [på Kommunals hemsida] om att vi i Kommunal ska stötta Vårdförbundets medlemmar genom att till exempel skriva på en namnlista eller sprida information om strejken via flygblad eller dylikt.”, skriver hon i debattartikeln.

Under våren 2024 varslade Kommunal om strejk, men precis när förbundets lokalavdelningar börjat förbereda sig för en konflikt gick förbundsledningen ut och ställde in strejken och skrev under ett avtal med SKR i linje med det så kallade märket.

Även om Kommunal nu har ett avtal som binder förbundet till fredsplikt så finns det ingen paragraf i Medbestämmandelagen som säger att fackförbund inte får ta till stridsåtgärder för att stötta andra förbund på arbetsmarknaden.

– Det hade betytt mycket om Kommunal, med sina 500.000 medlemmar, stöttat Vårdförbundet, konstaterar Sonja Höök. En strejk är så viktig, då det är det enda vi har för att sätta stopp när utvecklingen har stannat av och våra arbetsförhållanden blir alltmer ohållbara.

– Inom äldrevården får vi till exempel sämre och sämre arbetsvillkor. Löneutvecklingen har stannat av och inkomstklyftan till andra yrken ökar. Det blir allt stressigare på jobbet och svårare att få till ett vettigt schema.

Varför tror du att Kommunal har valt att inte gå ut och stötta strejken?

– Det är ju en väldigt bra fråga som jag alltså undrar över själv. Det är därför jag har ställt den till Kommunal och bett om ett svar. En orsak som jag fått höra är att det är för att Kommunal blåste av sin egen strejk och att det nu blir jobbigt när Vårdförbundet sätter ned foten och faktiskt går ut i strejk. Då är det ju någon slags kamp om vem som är mest trovärdig och det borde det inte vara mellan olika fackförbund.

– Jag har försökt att få svar från Kommunal i detta för att skapa debatt men de har inte kommenterat det hela. Tyvärr är det inte så högt i tak som jag skulle önska. För egen del tycker jag att det är helt obegripligt att man inte uppmärksammar en strejk inom vården där ju så många av Kommunals medlemmar jobbar.

En annan förklaring som Sonja Höök har fått höra är att Vårdförbundet tillhör tjänstemannaorganisationen TCO, och står därmed utanför LO-gemenskapen där Kommunal ingår. Samtidigt har Hamnarbetarförbundet kunnat uttala sig, påpekar hon.

– Hamnarbetarförbundet är inte heller med i TCO men stöttar ändå Vårdförbundets strejk. Det visar ju att det går alldeles utmärkt att göra något, även för andra förbund.

Hon citerar de berömda orden från Kommunistiska Manifestet: ”Arbetare i alla länder – förena er!”

– Det är ju fortfarande detta budskap det handlar om, fast nu är det mellan olika yrkesgrupper. Citatet är själva grunden för hela arbetarrörelsen och en uppmaning om att sammanhållning ger styrka.

– Jag anser att Vårdförbundet tar ett stort ansvar för vården med denna strejk. Detta har de ju också sagt tydligt själva. Om ingen lyssnar när man i åratal påpekar försämringar inom ett yrkesområde, då måste man strejka. Det minsta vi kan göra är att stötta dem.