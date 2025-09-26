Låt inte Netanyahu bestämma Charlie Kirks eftermäle

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu försöker plocka politiska poäng på att framställa den nyligen mördade konservativa debattören Charlie Kirk som en evig vän av Israel. Faktum är dock att Kirk och hans rörelse har utvecklats från att vara positiv till att bli mer kritisk till Israel.

Vi bör välkomna en utveckling där både vänstern och högern kan enas i att inte finansiera ockupation och folkmord. Därför ska vi inte låta Netanyahu slå in en kil mellan vänstern och högern genom att göra Kirk till sin martyr.

Strax efter mordet den 10 september skrev Netanyahu på X att Kirk var en ”lion-hearted friend of Israel”. Dagen därpå i Fox News beskrev han Kirk som en ”extraordinär Israelvän”.

Den konservativa influencern Ben Shapiro, som fullt ut stöttar Israel, gav den 7:e september i Fox News en känga till den av Kirk grundade organisationen Turning Point USA (TPUSA), apropå hur delar av högern, däribland TPUSA, börjat släppa fram israelkritiska röster. En alltför bred rörelse kan enligt Shapiro innebära att man släpper in för många ”clowner”.

Kirk har tidigare gjort flera extremt antipalestinska uttalanden. TPUSA har också mottagit finansiering från proisraeliska intressen.

De senaste åren har vi dock sett en ny utveckling i de alternativa och unga konservativa leden. Undersökningar visar att bara 24 procent av unga republikaner sympatiserar mer med Israel än med Palestina.

Tucker Carlson, tidigare programledare på Fox, är ett exempel på en konservativ profil som representerar denna trend. I The Megan Kelly Show berättade han om hur Kirk varnade Donald Trump för att attackera Iran. Den konservativa programledaren Kelly instämde med Tucker i att krig med Iran inte ligger i USA:s intresse.

Tucker talade på ett TPUSA-evenemang i juli. Han lyfte då en fråga som är tabu i pro-israeliska kretsar, men som vissa konservativa, inklusive Kirk, intresserat sig för, nämligen huruvida sexförbrytaren Jeffrey Epstein arbetat på uppdrag av israeliska underrättelsetjänsten.

Också libertarianen och komikern Dave Smith intog samma scen. Han häcklade då den anti-aborthöger som är emot att “mörda” barn men samtidigt stödjer Israels mord på barn i Gaza.

I ett samtal med unga anhängare från TPUSA försvarade Kirk Tucker från anklagelser om antisemitism. Kirk kritiserade också hur antisemitism numera alltför ofta används som ett politiskt slagträ.

Till skillnad från den pro-israeliska högern ville Charlie Kirk inte ha krig med Iran. I ett inlägg på X den 3 april skrev han att ett nytt amerikanskt krig i Mellanöstern vore ett katastrofalt misstag, inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv.

I ett av sina sista framträdanden online gav Kirk en liten känga till Shapiro. Kirk påminde om att han själv och likasinnade kritiserat etablerade mediers rapportering kring covidkrisen, nedstängingarna under pandemin och kriget i Ukraina. Enligt Kirk borde hans rörelse nu också kanske ifrågasätta huruvida medierna verkligen talar sanning om Israel.

TPUSA avböjde nyligen finansiella bidrag från Israel, enligt uppgifter till The Grayzone. Vidare har Kirk uttryckt frustration över hur Israel försöker pressa in högern i smala åsiktskorridorer, något som också bekräftas av Candace Owens, en annan konservativ influencer som stod Kirk nära och som blivit mer kritisk till Israel. I The Megan Kelly Show sa han att israeler själva har större frihet att kritisera Israels regering än vad amerikaner har.

Kirk har kritiserats för att ha antytt att Israel borde kunnat stoppa Hamas attacker den 7 oktober 2023 och att kriget mot Gaza syftar till att avleda uppmärksamhet från korruptionsanklagelserna mot Netanyahu.

Högern och vänstern i USA kan vara på gång att enas mot Israel. På sikt skulle detta kunna försvåra för Israel att fortsätta sin ockupation och samtidigt räkna med amerikanskt stöd. Därför ska vi inte låta oss luras av Netanyahu som nu försöker bromsa en sådan utveckling genom att sätta sin egen prägel på minnet av Kirk.

Lowe Forsman