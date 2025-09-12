Fortsatta frågetecken runt mordet på Charlie Kirk

Den amerikanske högerdebattören Charlie Kirks misstänkta mördare greps på fredagen. – Med största sannolikhet har vi den misstänkte. Jag hoppas att Kirks mördare döms och får dödsstraff, sade Donald Trump. Tidigare hade presidenten skrivit på sin plattform Truth Social att: ”Den store, till och med legendariske, Charlie Kirk är död”. Den Trump-lojale FBI-chefen Kash Patel…