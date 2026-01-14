Lås upp hela webbplatsen
Lenin dömd som terrorist?
I det reaktionära Ryssland får man passa sig för att ordna bokcirklar…
Fotograf: Montage: Proletären
Publicerad 14 januari 2026 kl 10.04
Den ryska Vänsterfrontens koordinator Sergej Udaltsov dömdes nyligen till sex år i en straffkoloni med högsta säkerhetsnivå. Brottsrubriceringen löd ”främjande av terrorism”. Udaltsov har sedan länge varit uppsatt på Ryska federationens lista över extremister och terrorister, detta efter att ha deltagit i massprotesterna mot Putin-regimen 2011-2012. Den omedelbara orsaken till domen var dock att Udaltsov…
