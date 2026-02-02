Lås upp hela webbplatsen
Historia
Lista: Jodå, Biden – USA ÄR en nation som skjuter ner sina medborgare på gatan
”Vi är inte en nation som skjuter ner våra egna medborgare på gatan”, säger USA:s expresident Biden, apropå den senaste tidens ICE-skjutningar. Men historien ger en annan bild. Amerikansk polis och militär har både skjutit strejkande arbetare, studenter och demonstranter och bombat hela kvarter. Här är tio kända historiska exempel.
Medsols från vänstra övre hörnet: Memorial Day-massakern 1937, där Chicagopolisen sköt tio strejkare och demonstranter, M.O.V.E-bombningen 1985 som dödade elva och gjorde hundratals hemlösa, tidningsurklipp om nationalgardets angrepp på strejkande textilarbetare 1934 (18 arbetare mördades), och den ökända Kent State-massakern 1970 där nationalgardet sköt mot studenter som protesterade mot Vietnamkriget (4 dog, 9 skadades). Fotograf: Montage: Proletären. Foton: Public Domain / Bettmann-arkivet
Publicerad 2 februari 2026 kl 10.37
Den amerikanska migrationspolisen ICE har gjort sig ökänd för sina övergrepp. Bara i år har deras insatser kostat åtta personer livet. De fall som fått mest medial uppmärksamhet är morden på Minneapolisborna Alex Pretti och Renee Nicole Good. De har fått många att reagera starkt – bland annat Trumps föregångare Joe Biden, som fördömer migrationspolisens…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Fredrik Söderholm polisanmäler Aron Flam efter nazipropagandan på Zita
- Aron Flam klistrar upp nazistpropaganda på biograf Zita: ”Palestinarörelsen och vänstern är våldsamma”
- Barnskötare: ”En vd hade inte klarat en timme på golvet hos oss”
- Minnesstund för Förintelsen blev pr-jippo för Israel: ”Smaklöst att sprida sionistisk propaganda”
- SD-polis var hög – lämnar partiet men sitter kvar i riksdagen