Lobbyisterna vill öka sina vinster på mänsklighetens bekostnad
Nästa vecka börjar FN:s årliga klimatmöte. Politikerna har inget intresse av att uppfylla klimatmålen, därför krävs press underifrån.
Såväl Sveriges som Finlands regeringar håller fast vid att kalavverkningen ska vara norm för skogsbruket. Fotograf: Flickr/Yvonne Larsson
Publicerad 7 november 2025 kl 12.00
Det är dags att sluta drömma. Varken EU eller riksdagen kommer att lösa klimat- och miljöhoten. Lösningen är att organisera sig och tillsammans med andra sätta press på makthavarna genom att ställa krav. Sveriges regering har ingen som helst ambition att klara klimatkraven inom transporter och jordbruk, eller EU:s klimatkrav på skog och mark, trots…
