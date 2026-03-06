Lås upp hela webbplatsen
När en flicka tvingas bli vuxen för tidigt
Inför den internationella kvinnodagen den 8 mars berättar kvinnor i Gaza för frilansjournalisten Khulud Shaban om sina erfarenheter från de senaste åren. Här 20-åriga studenten Amani Abu Nada från Salah Khalaf i Gaza.
Innan kriget var 20-åriga Amani student och behövde stöd, efteråt fick hon själv bli den som stöttar: ta ansvar, lugna, leta efter vatten och medicin. Fotograf: Jaber Jehad Badwan/Wikimedia/Privat/Montage: Proletären
Publicerad 6 mars 2026 kl 15.00
På kvinnodagen går det inte att tala om egenmakt eller drömmar utan att stanna upp vid kvinnorna i Gaza. Där förvandlas en tjugoårig flicka till familjens pelare, kroppen blir en plats för ständig rädsla, hemmet blir ruiner och minnet en lista över förluster. Amani berättar: – Min känsla av trygghet förändrades helt. Jag lever i ständig…
